Am 2. März im Institut français in Stuttgart

1 Jean-Baptiste Joly Foto: Steffen Schmid/Steffen Schmid

Das Institut français in Stuttgart lädt am 2. März zur 100. Ausstellung der Reihe „Retour de Paris“. Zur Eröffnung der Schau von Marleine Chedraoui kommt auch Jean-Baptiste Joly, einst „Retour“-Begründer.















Jean-Baptiste Joly ist zurück

Ja, Jean-Baptiste Joly, einst Direktor des Institut français in Stuttgart, dann Gründungsdirektor der Akademie Schloss Solitude, lebt heute in Berlin. Aber für diesen Anlass kommt er „nur zu gern“ nach Stuttgart: An diesem Donnerstag, 2. März, lädt das Institut français (Schlossstraße 51) zur Eröffnung der 100. Schau in der Reihe „Retour de Paris“ – und Joly ist als Podiumsgast gefragt. Sprechen wird er mit Bénédicte Alliot, Direktorin der Cité Internationale des Arts in Paris. Von dort bringen die „Retour“-Künstlerinnen und Künstler Erfahrungen und neue Arbeiten mit – zum Jubiläum Marleine Chedraoui.

Retour de Paris Institut français, Donnerstag, 2. März, 19.30 Uhr.