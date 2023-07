Am 14. Juli öffnet das „fünfbisneun“ in Esslingen

6 Mit viel Eigenarbeit baut der Gastronom Leonhard Hell im Esslinger Merkelpark den Kiosk auf. Dort gibt es in den Sommermonaten kühle Getränke und Snacks. Foto: /Robin Rudel

Mit einer Pop-up-Gastronomie möchte Leonhard Hell den Merkelpark beleben. Die Sommerbar ist Teil des städtischen Kulturkonzepts für die Nutzung der Villa Merkel.















Mit dem Akkuschrauber arbeitet Leonhard Hell an dem Kiosk, der jetzt auf der Freifläche am Wintergarten der Villa Merkel steht. Am 14. Juli öffnet dort die Pop-up-Gatronomie „fünfbisneun“. Da wird es kühle Getränke und Snacks geben. Mit Sitzgelegenheiten und einem Sandkasten haben der Gastronom und sein Team vor der Galerie Aufenthaltsqualität geschaffen. Damit möchte die Stadt Esslingen den Merkelpark beleben und mehr in die Stadtgesellschaft einbeziehen.