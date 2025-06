Altwerden in Stuttgart: Wie Ex-Oberbürgermeister Schuster die Sinnfrage im Alter beantwortet

1 Drei Menschen, die in Stuttgart ganz unterschiedlich alt werden: Andreas Lissok (60), die Pianistin Hana May (102) und Ex-OB Wolfgang Schuster (75). Foto: Klaus J. A. Mellenthin

Asienreise, Klavierspielen oder ehrenamtliches Engagement? Eine Fotoausstellung zeigt, wie Menschen in Stuttgart ihr Alter gestalten. Und das ist gar nicht langweilig.











Helga Breuninger hat für sich einen Weg gefunden, ihr Älterwerden zu leben. Nicht in den Widerstand gehen, sondern ja sagen zum Alter, so beschreibt die Stuttgarterin Stifterin ihre Haltung gegenüber dieser Lebensphase. Breuninger, Jahrgang 1947, sagt den Satz in einem Video des Fotografen Klaus Mellenthin. „Unser Stuttgart – in jedem Alter!“ heißt der Film, der die gleichnamige Fotoausstellung ergänzt. Initiiert ist beides von der Abteilung Strategische Stadtplanung der Landeshauptstadt. Es geht in dem Projekt darum zu zeigen, wie die stellvertretende Abteilungsleiterin Monika Bradna sagt, „dass Älterwerden so unterschiedlich ist wie Leben eben auch“. Vermutlich wird es nicht jedem gelingen, so gelassen älter zu werden wie Helga Breuninger.