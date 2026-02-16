Altstadtfasching in Stuttgart: Zahlreiche Guggenmusiker erobern das Leonhardsviertel

5 Zahlreiche Guggenmusiker zogen am Montagabend durch das Leonhardsviertel. Foto: privat

In Stuttgart stehen alle Zeichen auf Fasching. Am Montagabend waren der Marktplatz und das Leonhardsviertel fest in der Hand der Guggenmusik. Hier gibt’s die Bilder und das Video.











Bevor am Dienstagnachmittag der Fasching in Stuttgart mit dem Umzug durch die City seinen traditionellen Höhepunkt erreicht, haben am Montagabend unzählige Guggenmusiker in der Landeshauptstadt das Kommando übernommen – und es wurde gefeiert, getanzt und gelacht.

Zum einen versammelten sich zehn Guggen-Bands aus Süddeutschland und der Schweiz um 18 Uhr auf dem Marktplatz, um das Monster-Guggen-Konzert zu zelebrieren. Doch damit nicht genug: Parallel zum Konzert rund um das Rathaus war auch das Leonhardsviertel am Abend komplett in närrischer Hand.

Närrisches Treiben in der Altstadt

Beim Altstadtfasching, der bereits zum dritten Mal stattfindet, brachten zahlreiche Guggenmusiker ihr närrisches Treiben in die verwinkelten Gassen des Leonhardsviertels – und welcher Song könnte dabei besser passen als der Spider Murphy Gang-Hit „Skandal im Sperrbezirk“:

So sorgten die Karnevalgesellschaft Möbelwagen, zahlreiche Gastronominnen und Gastronomen sowie die Guggenbands mit der spontanen Straßenaktion für eine ausgelassene Atmosphäre im Herzen Stuttgarts.