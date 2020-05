1 Einen Altstadtbus wie es ihn bereits in Regensburg gibt, wünscht sich die Initiative auch für Esslingen. Foto: Patrick Reinig Photography

Die Initiative „Altstadtbus“ setzt sich für einen E-Bus ein, der in der Esslinger Innenstadt fahren soll. Die Stadt sieht aber keinen Bedarf für den Bus. Die Diskussionen sind damit aber noch nicht vorbei.

Esslingen - Seit zwei Jahren hat die Initiative „Altstadtbus“ ein Ziel: Einen elektrischen Bus, der innerhalb der Esslinger Innenstadt fährt. Unterstützt wird das Bündnis unter anderem von der City Initiative Esslingen, dem Stadtseniorenrat und dem VdK Esslingen. Mitte Februar hatte die Initiative mehr als 750 Unterschriften an OB Jürgen Zieger übergeben. Ende April veröffentlichte der VVS zusammen mit einem externen Ingenieurbüro ein Gutachten zumStadtverkehr in Esslingen. Die Experten sehen keinen Bedarf für einen Altstadtbus. Es gebe auf dem Altstadtring bereits ein ausreichendes Angebot an Buslinien, der Altstadtbus würde daher nur Fußwege ersetzen. Zudem ließen sich durch das Projekt kaum neue Fahrgäste für den ÖPNV gewinnen. Bürgermeister Ingo Rust möchte sich an diesem Bericht orientieren. Für die „Altstadtbus“ Initiative ist das Thema damit aber nicht vom Tisch. Die Gutachter wären auf wichtige Argumente nicht eingegangen, so das Bündnis.