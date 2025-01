Altstadt von Riedlingen: Fachwerkhaus in Vollbrand - “Löscharbeiten bis in die Nacht“

Fachwerkhaus in Vollbrand - “Löscharbeiten bis in die Nacht“

1 Die Rauchsäule ist weithin sichtbar, die Löscharbeiten in der Riedlinger Altstadt dauern bis in die Nacht hinein. Foto: dpa/Thomas Warnack

Flammen und eine große Rauchwolke inmitten der Altstadt: In Riedlingen brennt ein Fachwerkhaus. Zwei Menschen werden vermisst.











In einem Fachwerkhaus inmitten der Altstadt in Riedlingen (Kreis Biberach) ist ein Feuer ausgebrochen, zwei Personen werden weiterhin vermisst. Zuvor war laut eines Sprechers der lokalen Feuerwehr am späten Abend eine weitere Person vermisst worden - die sich aber während des Brandes außer Haus befunden habe, wie sich später herausstellte.

„Löscharbeiten vermutlich bis in die Nacht“

Nach Polizeiangaben wurden mindestens eine Person schwer und eine Person leicht verletzt. Eine davon musste laut Feuerwehrsprecher mit einem Sprungtuch aus dem Gebäude gerettet werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Etliche Feuerwehrleute und Einsatzkräfte waren vor Ort. „Die Löscharbeiten werden vermutlich noch die ganze Nacht dauern“, erklärte der Feuerwehrsprecher am späten Abend. Bislang sei das Gebäude noch nicht betretbar. Weitere Informationen, wie etwa zur Brandursache, lagen zunächst nicht vor.