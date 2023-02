6 Elvis Presley begleitet Bernd Mäntele durch sein Leben, seit er ihn in den 70e Jahren in der Bravo gesehen hat. Foto: Joachim Treiber/Joachim Treiber

Das Alter mal anders zu sehen, war der Plan des Pflegeheimleiters Joachim Treiber, als er ein Fotoprojekt startete. Eine Begegnung mit einem Elvis-Fan, einer Tänzerin, einem Maler und anderen Originalen.















Die Erfahrung, fotografiert zu werden, wird seltener, wenn man älter wird. In einem Pflegeheim gehört das schon gar nicht zum Alltag. Wie sich der Blick auf die eigene Person ändern kann, wenn es doch geschieht, zeigt eine Ausstellung mit Fotografien von Joachim Treiber. Er ist Heimleiter im Haus Adam Müller-Guttenbrunn der Caritas in Stuttgart-Rot. Seine Frage an die Bewohner und Bewohnerinnen lautete: Wie sehen Sie sich? Und dann kamen sie in modischer Lederjacke, geschminkt und mit einer Perlenkette um den Hals, alberten vor der Kamera herum, als wären sie wieder jung. Oder schauten nur einfach still in die Kamera.