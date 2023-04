Frickenhausen Einbrecher stehlen Brillenfassungen mit fünfstelligem Wert

Am Osterwochenende sind in Frickenhausen (Kreis Esslingen) Unbekannte in ein Brillenfachgeschäft eingebrochen. Sie stahlen hunderte Sonnenbrillen und Fassungen. Der Wert der erbeuteten Gegenstände liegt über 10 000 Euro.