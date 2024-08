Altes Schulhaus in Altbach: Sanieren oder neu bauen?

Altes Schulhaus in Altbach

1 Eine Sanierung wäre nur mit einem hohen finanziellen Aufwand möglich. Foto: Philipp Braitinge/r

Der Altbacher Gemeinderat sollte eigentlich noch vor der Sommerpause entscheiden. Doch dann wurde das Thema überraschend von der Tagesordnung gestrichen.











Link kopiert

Die Karten liegen auf dem Tisch. Wie sich kürzlich herausgestellt hat, ist das inzwischen entkernte Alte Schulhaus in Altbach in einem so schlechten baulichen Zustand, dass eine Sanierung nur noch mit großem finanziellem Aufwand möglich wäre. Ende Juni wurden die Planer des Büros Hauser deshalb beauftragt, einen Neubau einer Kindertagesstätte als Holz- oder Massivbau auf dem Grundstück des Alten Schulgebäudes näher zu untersuchen. Die erwarteten Kosten sollten den Kosten für eine weitere Sanierung gegenübergestellt werden.