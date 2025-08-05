Altersdepression: Krebstod der Frau stürzt Ehemann in Depression – „Ich konnte nicht helfen“

Krebstod der Frau stürzt Ehemann in Depression – „Ich konnte nicht helfen“

Renteneintritt, Krankheit, Einsamkeit – die Ursachen für Altersdepression sind vielfältig. Auch der Verlust des Partners gehört dazu. Ein Betroffener erzählt.











Der Gesichtsausdruck ist ernst und regungslos, die Körperhaltung aufrecht und starr, die Hände liegen im Schoß, ohne jede Gestik. Berthold Singer fällt es nicht leicht, über seine aktuelle Lage zu sprechen. Seit fünf Wochen ist der 71-Jährige nun hier in Behandlung, im Zentrum für seelische Gesundheit in Bad Cannstatt, das zum Klinikum Stuttgart gehört. Seine Diagnose: Altersdepression. Ein Krankheitsbild, das verstärkt Gegenstand öffentlicher Debatten ist, seit der bekannte schwäbische Unternehmer und Trigema-Chef Wolfgang Grupp deswegen einen Suizidversuch unternommen hat.