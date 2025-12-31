Alternativen im Verkehr: Stuttgarter Design für Pariser Seilbahn
Die Pariser Seilbahn, entworfen in Stuttgart. Foto: Laurent Grandguillot/Moja

Es gab mal Zeiten, da hat Stuttgart sich was getraut. Eine Zahnradbahn oder eine Standseilbahn. Eine echte Seilbahn, das baut Paris. Mit Stuttgarter Hilfe.

Die Diskussion verfolgt er natürlich. Albert Schuster gestaltet Seilbahnen. Und so wartet auch er gespannt, ob man sich in seiner Heimatstadt durchringen kann, eine Seilbahn zu bauen. Gedanken darüber macht man sich seit langem. Doch wenn man so betrachtet, wie lange es dauert, Bahnhöfe zu bauen oder Opernhäuser zu sanieren, dann tut er gut daran, sich um seine Projekte anderswo zu kümmern.

