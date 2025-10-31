Altenriet im Kreis Esslingen: 66-Jährige stirbt Tage nach Angriff ihres Sohnes

1 Die 66-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert, in der sie ihren schweren Verletzungen erlag (Symbolbild). Foto: Nicolas Armer/dpa

Ein 31-Jähriger greift am 20. Oktober seine 66-jährige Mutter in der gemeinsamen Wohnung an. Die Frau wird so schwer verletzt, dass sie Tage später in einer Klinik stirbt.











Eine 66 Jahre alte Frau, die am 20. Oktober offenbar von ihrem Sohn in der gemeinsamen Wohnung in Altenriet angegriffen und schwer verletzt worden war, ist vier Tage danach in einem Krankenhaus an den Folgen des Angriffs verstorben.

Wie die Polizei bereits berichtete, hatten Zeugen den Beamten um die Mittagszeit des 20. Oktober Hilferufe einer Frau aus einem Wohnhaus in Altenriet gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie durch die Scheibe der Terrassentür eine Person regungslos auf dem Boden liegen. Die Polizisten schlugen daraufhin eine Scheibe ein, um ins Innere zu gelangen. Als sie das Gebäude betraten, flüchtete ein Mann, bei dem es sich offenbar um den 31-jährigen Sohn der Frau handelte. Die Polizei konnte ihn kurz darauf im Rahmen einer Fahndung dingfest machen und widerstandslos festnehmen.

Verdächtiger in Klinik für forensische Psychiatrie eingeliefert

Die Schwerverletzte musste zunächst von einer Polizeibeamtin und anschließend vom Rettungsdienst wiederbelebt werden. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde sie in eine Klinik eingeliefert, in der sie am Freitag, 24. Oktober, ihren Verletzungen erlag.

Der Sohn wurde am 21. Oktober einer Haftrichterin vorgeführt, die den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Klinik für forensische Psychiatrie eingeliefert.