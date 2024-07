Kreis Esslingen: Altenpfleger aus Kirchheim in Not

Altenpfleger aus Kirchheim in Not

1 Sedia Kijera bei der Arbeit. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat dem gambischen Altenpflegehelfer Sedia Kijera ein Arbeitsvisum verweigert . Die Unterstützer lassen nicht locker. Sie wollen den Mann, dessen Hilfe im Kirchheimer Altenpflegeheim gebraucht wird, unbedingt zurückholen.











Link kopiert

Für Götz Schwarzkopf, den Sprecher der Kirchheimer Ortsgruppe der sogenannten Seebrücke, einer politischen Bewegung, ist das Ganze unfassbar: Erst sah alles danach aus, als ob der gambische Altenpflegehelfer Sedia Kijera mit einem Arbeitsvisum wieder zurückkehren könnte – er war Ende November vergangenen Jahres von seinem Arbeitsplatz in einem Pflegeheim in Kirchheim am Neckar im Kreis Ludwigsburg abgeholt, in Abschiebehaft gebracht worden, woraufhin er freiwillig ausreiste.