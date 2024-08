Altenpflege in Ostfildern: Stadt bürgt für Sanierung des Samariterstifts

1 Die Baugrube des Samariterstifts in Ruit im Jahr 1984. Foto:

Zehn Millionen Euro kostet die Generalsanierung des Samariterstifts in Ostfildern. Damit die Gradmann-Stiftung kommunale Fördermittel bekommt, übernimmt die Stadt eine Ausfallbürgschaft.











Im Pflegeheim Gradmann-Haus in Ostfildern steht eine Generalsanierung an. In das Projekt investiert die Stiftung von Liselotte und Erich Gradmann zehn Millionen Euro. Um an ein Kommunaldarlehen zu kommen, fragte die Stiftung an, ob die Stadt eine Ausfallbürgschaft für die Darlehenssumme von acht Millionen Euro übernehmen würde. 20 Prozent der Kosten muss die Stiftung selbst einbringen. Einstimmig votierten die Stadträte für die Bürgschaft.

Von Januar 2025 bis Juni 2026 wird das Haus generalsaniert. Mit der Fertigstellung des Samariterstifts Ruit 1984 war der Grundstein für die stationäre Altenpflege in Ostfildern gelegt. Nun feiert das Samariterstift Ruit sein 40-jähriges Betriebsjubiläum. Am Gebäude zeigen sich Bauschäden. Die Sanierung wird seit neun Monaten geplant. Herausfordernd ist, dass die Arbeiten bei laufendem Betrieb gemacht werden. Das bedeutet, dass Bewohner auf Zeit umziehen.

Die Haustechnik im Untergeschoss muss ebenso erneuert werden wie die Fenster mit Sonnenschutz und Rollläden. Außerdem muss die Stiftung wegen gesetzlicher Vorgaben die Fassade neu dämmen. Undicht ist auch das Dach, das neu gedämmt und eingedeckt wird. Außerdem sind die Eigentümer verpflichtet, eine Fotovoltaikanlage zu installieren. Im Gebäude werden alle Bodenbeläge erneuert. Die fünf Wohngruppen-Küchen werden umgebaut. Ein Datennetz für die Pflegekräfte wird ebenfalls ausgebaut.

„Das Samariterstift in Ruit ist in die Jahre gekommen“, sagte Rolf Wieder (Freie Wähler). Um die Liquidität nicht zu gefährden, gebe es keine Alternative zur Bürgschaft. Er dankte allen Beteiligten für das „segensreiche Engagement“. Das Samariterstift ist nach den Worten von Stefanie Sekler-Dengler (SPD) die älteste Altenpflegeeinrichtung in Ostfildern. „Die hohen Kosten hat die Gradmann-Stiftung zu stemmen.“ Dass die Bürgschaft in Anspruch genommen wird, hält sie für ausgeschlossen.