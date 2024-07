Altenhilfe in Ostfildern: Demenz-Wohnmodelle in der Krise

Demenz-Wohnmodelle in der Krise

Altenhilfe in Ostfildern

1 Die Politiker David Preisendanz und Andreas Deuschle sprechen auf der Terrasse mit Wolfgang Maier, Birgit Krause und Helmut Roos (von links) über die Demenz-WG. Foto: Roberto Bulgrin

Bei seiner Sommertour machte sich der Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle (CDU) ein Bild von der Demenz-Wohngemeinschaft in Nellingen. Die Betreiber solcher Modelle wünschen sich mehr Unterstützung vom Land.











Den Einkäufen auf dem Wochenmarkt in der Nellinger Halle fiebert Ingrid Buban entgegen. „Wir machen uns eine Liste und kaufen dann gemeinsam ein“, sagt die Seniorin, die in der Demenz-Wohngemeinschaft des Vereins Zusammenhalt lebt. Dabei legt sie Wert auf regionale Produkte. In dem Bürgerprojekt leben neun Männer und Frauen, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Sie werden von Alltagsbegleiterinnen betreut. „Das ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben, solange es geht“, sagt Wolfgang Maier, der Vorsitzende des Vereins Zusammenhalt.