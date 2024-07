Alte Zimmerei in Esslingen: Ein Denkmal schreibt eine Erfolgsgeschichte

1 Zehn Jahre nach der Einweihung kann Helmut Ruf auf eine Erfolgsgeschichte der Alten Zimmerei zurückblicken. Foto: Roberto Bulgri/n

Die Alte Zimmerei in Esslingen zählt zu den beliebten Fotomotiven. Was viele nicht wissen: Zunächst war der malerische Fachwerkbau nur Kulisse für einen Handwerksbetrieb. Helmut Ruf hat dem Gebäude neues Leben eingehaucht.











Es gibt nicht viele Gebäude, die das Bild der Esslinger Altstadt so nachhaltig prägen wie die Alte Zimmerei. Dabei reicht die Geschichte des markanten Fachwerkgebäudes am Zusammenfluss von Rossneckar und Rossneckarkanal längst nicht so weit zurück, wie manche heute glauben. Erst der Projektentwickler und Immobilienexperte Helmut Ruf hat vor einigen Jahren erkannt, was wirklich in der Alten Zimmerei steckt. Heute beherbergt das Gebäude zwei Gastronomiebetriebe sowie Büro- und Praxisräume, im Hofbereich entstand ein modernes Wohnhaus. Nun wurde die zehnjährige Erfolgsgeschichte der Alten Zimmerei gefeiert.