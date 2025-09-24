Alte B 14 bei Sindelfingen: Unfall fordert fünf Verletzte – Straße gesperrt

10 Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, drei davon schwer. Foto: SDMG

Bei einem Unfall am Mittwochmittag sind auf der alten B 14 bei Sindelfingen nach bisherigen Informationen fünf Personen verletzt worden, drei davon schwer.











Am Mittwoch ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der alten B 14 (Kreisstraße 1055) bei Sindelfingen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen teils schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, war eine 32 Jahre alte Mazda-Fahrerin von Sindelfingen kommend in Richtung Stuttgart-Vaihingen unterwegs. In etwa auf Höhe des alten AWO-Wohnheims geriet sie im Bereich einer lang gezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr.

Dort kam ihr ein aus Richtung Vaihingen kommender Volvo-Fahrer entgegen. Dieser versuchte wohl noch auszuweichen, es kam aber zu einer seitlich versetzten Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Volvo geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem 55-jährigen BMW-Fahrer, der hinter dem Mazda in Richtung Stuttgart-Vaihingen unterwegs war.

Die Straße musste stundenlang gesperrt werden

Die 32-jährige Mazda-Fahrerein und ihr 28-jähriger Mitfahrer erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Der Volvo-Fahrer und sein Mitfahrer, deren Identitäten noch nicht abschließend geklärt sind, erlitten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schwere Verletzungen. Der 55-jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt.

Alle Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Die drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 90 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der neben den Abschleppfahrzeugen auch ein (am Ende nicht benötigter) Rettungshubschrauber, die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz waren, musste die Straße bis etwa 16.15 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.