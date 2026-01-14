Altbacher Firma: Festo übernimmt Neddermann – Was bedeutet das für Mitarbeitende?

1 Der bisherige Geschäftsführer und Inhaber der Neddermann GmbH, Matthias Knieß (rechts), geht in den Ruhestand. Er hat die Führung an Sebastian Schill, Leiter der Technologiefabrik von Festo in Scharnhausen, übergeben. Foto: Festo

Der Esslinger Festo-Konzern übernimmt die traditionsreiche Gummiwarenfabrik Neddermann in Altbach. Was das für die Mitarbeitenden bedeutet.











Link kopiert

Seit 155 Jahren gibt es die Gummiwarenfabrik R. Neddermann, seit 1976 ist das Familienunternehmen in Altbach ansässig. Nun ist der Betrieb in die Hände des Esslinger Festo-Konzerns übergegangen.

Für die 40 Neddermann-Mitarbeitenden bedeutet der Übergang in den 20 000-Personen-starken Konzern nach Angaben von Festo vorerst keine großen Veränderungen im Arbeitsalltag. „Da wir die Produktion von ‚dynamischen Dichtungen’ innerhalb der Festo Gruppe ausbauen wollen, sind wir auf gute Mitarbeiter angewiesen, um dies zu realisieren“, sagt Sebastian Schill. Der Leiter der Technologiefabrik von Festo in Scharnhausen hat in Doppelfunktion die Geschäftsführung der Gummiwarenfabrik übernommen.

Wie Festo mitteilt, wolle es mit der Übernahme zum 1. Januar 2026 seine Wettbewerbsposition in der Pneumatik verbessern. „Mit der Übernahme bauen wir unsere Fertigungstiefe weiter aus und sichern uns wertvolles Know-how“, erklärt Thomas Böck, Vorstandsvorsitzender des Automatisierungsunternehmens. „Diese Investition in direkter Nähe zum Headquarter und unserer Technologiefabrik Scharnhausen ist von strategischer Bedeutung. So reduzieren wir die Abhängigkeit von Lieferanten bei diesen Bauteilen.“ Dieser strategische Schritt stärke speziell die Fertigung von Ventildichtungen, die eine essenzielle Funktion in pneumatischen Komponenten von Festo erfüllen.

Neddermann: Langjähriger Festo-Lieferant für Gummibauteile

Das Neddermann-Gebäude in Altbach Foto: Festo

Neddermann stellt unter anderem verschiedenste Gummibauteile und Dichtungen für Unternehmen unter anderem in Auto-, Maschinen- und Elektroindustrie und Medizintechnik her. Das Unternehmen war seit langem Lieferant von Festo.

Gegründet wurde die Gummifabrik 1871 vom niedersächsischen Kaufmann Rudolf Neddermann in Straßburg. 1889 wurde eine Zweigstelle in Stuttgart gebaut, die nach dem Ersten Weltkrieg Hauptsitz wurde. Seit 1929 war die Firma in der Hand einer Familie: Der Plochinger Bauunternehmer Emil Dürr kaufte sich bei Neddermann ein und baute nach dem Zweiten Weltkrieg die Produktion in Plochingen auf. 1976 erfolgte der Umzug nach Altbach. Sein Enkel Matthias Knieß, der seit 1995 das Ruder hat, geht nun in den Ruhestand. „Ich freue mich sehr, dass Festo die Neddermann GmbH übernimmt. Von Familienunternehmen zu Familienunternehmen. Damit sind das Unternehmen und die Mitarbeitenden in besten Händen und Arbeitsplätze und Know-how bleiben in der Region“, so Knieß.