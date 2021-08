1 Viele Sportler freuten sich, nach zahlreichen abgesagten Läufen in der Vergangenheit, nun wieder bei einem Wettkampf dabei sein zu können. Foto: /Philipp Braitinger

Niemand war beim 18. Altbacher Berglauf schneller als Thomas Dold , er bewältigte die 11,5 Kilometer lange Strecke in 39,48 Minuten. Doch die Zeiten waren für viele Teilnehmer nicht das Wichtigste bei diesem Event.

Altbach - Auf die Plätze, fertig, los. In kleinen Gruppen starteten beim Hauptlauf am Samstagnachmittag insgesamt 73 Läuferinnen und Läufer beim 18. Altbacher Berglauf. Unter den Startenden waren zahlreiche bekannte Gesichter. „Es sind viele dabei, die nicht das erste Mal am Start sind. Es sind die üblichen Verdächtigen“, erklärt der Organisator Bernd Walter vom SC Altbach. Viele Läufer schätzten die familiäre Atmosphäre des Laufereignisses während der Sommerferien und kämen immer wieder gerne. „Man ist nicht einer unter Tausenden“, sagt Walter.