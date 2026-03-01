Altbach und Deizisau: Steuerschock am Neckarufer: Kleine Gemeinden sind von großen Betrieben abhängig
In Altbach wurde der mögliche Höchstbetrag für kurzfristige Kredite von einer auf drei Millionen Euro heraufgesetzt Foto: bra

Welche Folgen es haben kann, wenn Gemeinden von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern abhängig sind, müssen Deizisau und Altbach derzeit schmerzlich erfahren.

Die finanziellen Aussichten haben sich überraschend massiv verschlechtert. Hintergrund ist eine hohe Gewerbesteuerrückzahlung von mehreren Millionen Euro. In Deizisau hat der Gemeinderat während seiner jüngsten Sitzung diese Woche eine Haushaltssperre beschlossen. In Altbach schnellte das Minus des ordentlichen Ergebnisses von ursprünglich geplanten 4,74 Millionen Euro auf 9,3 Millionen Euro beim Haushaltsbeschluss am vergangenen Dienstag.

