Altbach und Deizisau: „Angehörige sind immer nur noch erleichtert“ – Notfallzimmer für Kurzzeitpflege

„Angehörige sind immer nur noch erleichtert“ – Notfallzimmer für Kurzzeitpflege

1 Kümmern sich im Deiziauer Pflegeheim Palmscher Garten um die Belegung des Akutzimmers: Andrea Hägele (links) vom Bewohnerservice, Gerda Schmid und der Arzt Dr. Wolfgang Pils. Foto: kai

Ein landesweites Modellprojekt: Die Akutzimmer in den Pflegeheimen in Altbach und Deizisau sind oft der letzte Rettungsanker – Die Auslastung liegt bei fast 80 Prozent.











Wenn bei Gerda Schmid das Handy klingelt, ist irgendwo in Deizisau oder in der näheren Umgebung jemand in großer Not und sucht händeringend ganz kurzfristig vorübergehend einen Pflegeplatz für einen lieben Angehörigen. Sei es, weil dieser aus dem Krankenhaus entlassen wird, aber sich noch nicht zu Hause alleine versorgen kann oder pflegende Angehörige plötzlich selbst ins Krankenhaus müssen. Manchmal kommt es vor, dass ein bereits ins Auge gefasster Pflegeplatz in einem Heim nicht rechtzeitig frei wird, oder jemand mit der Pflege eines sterbenden Angehörigen überfordert ist.