Der 30-Jährige war ohne gültigen Fahrschein unterwegs.

Bei einer Fahrkartenkontrolle in der S1 wird ein 30-Jähriger ohne Fahrschein erwischt. Der Mann leistete Widerstand gegen die Kontrolleure, sodass die Polizei eingeschaltet werden musste.

Altbach - Beamte der Landespolizei haben am Freitagmorgen gegen 9 Uhr einen 30-Jährigen am Bahnhof Altbach festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Fahrkartenkontrolleure verletzt und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft und die Bundespolizeiinspektion Stuttgart berichten, wurde der Mann zunächst in einer S-Bahn der Linie S1 von mehreren Prüfdienstmitarbeitern ohne gültigen Fahrschein erwischt. Als er offenbar daraufhin versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, soll ihn einer der Prüfer festgehalten haben, woraufhin er diesen von sich wegstieß und gegen die Brust schlug. Als ein weiterer Fahrkartenkontrolleur einschreiten wollte, soll der 30-Jährige auch diesen von sich weggestoßen und ihm eine Ohrfeige versetzt haben.

Den Bahnmitarbeitern gelang es schließlich, den 30-Jährigen am Bahnhof in Altbach einer alarmierten Streife der Landespolizei zu übergeben. Während der anschließenden Durchsuchung leistete er Widerstand, indem er versuchte einen der Polizisten zu treten, diesen jedoch verfehlte. Nachdem er den Beamten anschließend noch mehrfach beleidigte, wurde er im Anschluss zuständigkeitshalber an eine Streife der Bundespolizei übergeben.

Die beiden Fahrkartenprüfer zogen sich durch den Vorfall Rötungen an Hals und Brust, sowie einer der beiden eine Schürfwunde am Mittelfinger zu. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Der im Landkreis Esslingen wohnhafte Tatverdächtige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der den beantragten Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den 30-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.