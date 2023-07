1 Als Polizisten den Mann festnahmen, leistete er keinen Widerstand. (Symbolfoto) Foto: IMAGO

In Altbach (Kreis Esslingen) hat ein 37-Jähriger im Rathaus heftig randaliert. Der Mann soll Besucher und Angestellte angegangen haben, außerdem löste er einen Alarm aus. Von der Polizei ließ er sich widerstandslos festnehmen.















Am Dienstagnachmittag hat ein Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, im Rathaus in Altbach (Kreis Esslingen) randaliert. Dabei soll der 37-Jährige einen Mitarbeiter geschlagen haben und auch Besucher angegangen sein, wie die Polizei berichtet.

Der Mann betrat gegen 16.45 Uhr zunächst mehrere Büros im Rathaus, ohne, dass er dazu berechtigt gewesen wäre. Als ein Mitarbeiter den 37-Jährigen daraufhin ansprach, soll dieser zugeschlagen haben und es kam zu einem Gerangel. Dabei habe der 37-Jährige auch einen Besucher angegriffen, ernsthaft verletzt wurde aber niemand.

Darüber hinaus beschädigte der Mann eine Scheibe an einem Rauchabzug und löste so einen Alarm im Rathaus aus. Als die Polizei anrückte, ließ der Mann sich festnehmen, ohne sich zu wehren. Nun werden entsprechende Strafanzeigen gegen ihn erstellt.