Altbach: Pöbler kommt in Polizeigewahrsam

1 Ein 63-Jähriger wurde, wegen Pöbeleien in Altbach, von der Polizei für eine Nacht festgesetzt. Foto: Jens Büttner/dpa

Er war betrunken, hat in Altbach herumgepöbelt und wurde von der Polizei festgesetzt. Später stieß der 63-Jährige auch noch Beleidigungen und Drohungen aus.











Link kopiert

Für einen 63 Jahre alten Mann ist der vergangene Freitagabend im Polizeigewahrsam zu Ende gegangen. Um 22.50 Uhr hatten Passanten gemeldet, dass in der Altbacher Neckarstraße ein Betrunkener herumpöbeln würde. Als die Polizei dort eintraf, kontrollierte sie den Mann, wobei sich zeigte, dass dieser schon mehrfach wegen ähnlicher Vorkommnisse aufgefallen war.

Er wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Bei der sich anschließenden ärztlichen Untersuchung beleidigte und bedrohte der 63-Jährige die eingesetzten Beamten, laut der Polizei „mit nicht zitierfähigen Worten“. Zudem versuchte er einen Polizisten zu treten, was ihm aber misslang. Der Mann sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.