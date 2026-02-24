Altbach/Plochingen/Beuren: Schnittkurse für alle – und in allen Varianten

1 Obstbaum-Schnittkurse für Frauen bieten der OGV Altbach sowie der Landkreis Esslingen an. Foto: Bettina Mayer/oh

Es ist – so wissen es die Fachleute – wieder die richtige Zeit, um Bäume und Gehölze zu schneiden. Vor allem wer im Sommer oder im Herbst Obst ernten möchte, sollte jetzt Hand anlegen – und sich vorher informieren, wie’s gemacht wird.

So bietet zum Beispiel der Obst- und Gartenbauverein Altbach (OGV) wieder verschiedene Schnittkurse an. Los geht’s am Samstag, 28. Februar, mit einem Winter-Obstbaum-Schnittkurs für Frauen. Von 10 Uhr an vermittelt Christel Schäfer, Fachwartin und Vorsitzende des OGV-Kreisverbands, auf einer Baumwiese in der Altbacher Hofstraße den Verjüngungsschnitt am Kernobst.

Auch Ziergehölze brauchen die richtige Pflege

Am Samstag, 7. März, findet ab 13.30 Uhr im Uhlandweg 9 ein Schnittkurs für Ziergehölze im Hausgarten statt. Dabei beantworten die Fachwarte des OGV auch sämtliche Fragen, etwa zum idealen Schnittzeitpunkt, zum richtigen Werkzeug sowie zur Vorbeugung von Pilz- und Viruserkrankungen.

Am Samstag, 14. März, um 13.30 Uhr beginnt auf der Obstbaumwiese am Hofwiesenweg, schräg gegenüber der Hausnummer 14, ein Obstbaum-Schnittkurs für Fortgeschrittene. Behandelt wird der Winterschnitt am Kernobst in Theorie und Praxis. Die Leitung hat der Fachwart für Obst- und Gartenbau, Roland Geray.

Klimawandel begünstigt das Wachstum von Pfirsichbäumen

Am Freitag, 27. März, um 16 Uhr gibt es dann noch einen speziellen Schnittkurs für Pfirsichbäume. Treffpunkt ist die Obstbaumwiese an der Ecke von Kapfenweg und Hofwiesenweg. So wird es aufgrund des sich verändernden Klimas zwar immer einfacher, Pfirsichbäume zu kultivieren. Neben der Auswahl geeigneter Sorten, gehören zu den Voraussetzungen für einen guten Ertrag aber auch regelmäßige Schnittmaßnahmen, die Roland Geray vorstellt.

Tags drauf, am 28. März, wird dann noch ein Obstbaum-Schnittkurs für Anfänger angeboten. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr im Aichschießer Weg gegenüber dem „Nordbahnhof“ (Ulrichswiesen 1). Die Leitung haben die OGV-Fachwarte Bernhard Reyer und Sebastian Prets.

Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos und steht auch Interessierten, die nicht dem OGV Altbach angehören, offen. Wer mitmachen möchte, handelt allerdings auf eigenes Risiko. Auf der Homepage des Vereins (www.ogv-altbach.de) werden im Fall der Fälle kurzfristige Änderungen bekannt gegeben.

Schnittkurse anlässlich des Weltfrauentags

Zwei Obstbaum-Schnittkurse speziell für Frauen bietet, anlässlich des Weltfrauentags, auch die Obst- und Gartenbauberatung des Landkreises Esslingen an. Durchgeführt werden diese am Freitag, 6. März. Am Vormittag findet der Kurs von 9 bis 12 Uhr auf dem Gelände der Landratsamtaußenstelle in Plochingen statt. Treffpunkt ist vor dem Haupteingang.

Der Nachmittagskurs beginnt um 13 Uhr auf dem Areal des Freilichtmuseums in Beuren. Treffpunkt ist auch hier am Haupteingang. Die Kurse sind für Anfängerinnen und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet und werden ebenfalls von Christel Schäfer sowie dem Team der Obst- und Gartenbauberatung geleitet.

Eigenes Werkzeug kann mitgebracht werden. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen. Die Teilnahme ist ebenfalls kostenlos. Eine Anmeldung ist hier jedoch erforderlich (Telefon: 0711 / 3 90 24 24 21, E-Mail: Obstbauberatung@LRA-ES.de).