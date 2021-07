1 Die Alte Schule wird derzeit als Lager- und Vereinsgebäude genutzt. Foto: Philipp/ Braitinger

In Altbach soll ein Kindergarten in der Alten Schule eröffnet werden. Für den Umbau des Schulhauses will die Gemeinde mehr als vier Millionen Euro ausgeben. Neben der ehemaligen neuapostolischen Kirche sollen interimsweise Container aufgestellt werden.

Altbach - Der Bedarf an Betreuungsplätzen wächst. In Altbach soll deshalb ein neuer Kindergarten in der Alten Schule eröffnet werden. Für den Umbau des Schulhauses an der Ecke Hof- und Schillerstraße möchte die Gemeinde mehr als vier Millionen Euro in die Hand nehmen. Der Gemeinderat gab während seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für das Vorhaben. Nun werden die Vergaben für die Architektenleistungen vorbereitet. „Wir sind ganz am Anfang des Prozesses“, betonte der Ortsbaumeister Jens Korff. Bis der neue Kindergarten bezugsfertig ist, könnte es gut noch drei Jahre dauern.