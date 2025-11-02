1 Die Polizei hat einen Unfallbeteiligten mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut erwischt. Foto: picture alliance/dpa

Ein Betrunkener ist am späten Samstagabend in Altbach in einen Unfall verwickelt worden. Zuvor war der 55-Jährige in Deizisau an einer Tankstelle herumgetorkelt.











Am Samstag gegen 22.30 Uhr haben mehrere Zeugen der Polizei einen Mann gemeldet, der auf einem Tankstellengelände in Deizisau herumtorkelte und sich kurz darauf mit einem weißen Peugeot in Richtung Altbach entfernte. Wenig später kollidierte der besagte Peugeot in der Altbacher Ortsmitte mit einem BMW X 1, der bei ausgeschalteter Ampel von der Sedanstraße in einem zu engen Bogen nach links auf die bevorrechtigte Esslinger Straße abgebogen war und hierbei den Peugeot gerammt hatte.

Weitere medizinische Versorgung nicht erforderlich

Die Polizei, die rasch zur Stelle war, führte bei dem 55-jährigen Peugeotfahrer einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von gut drei Promille ergab. Der Mann musste mit zur Blutprobe und ist seinen Führerschein los. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Für die 22 Jahre alte BMW-Lenkerin wurde der Rettungsdienst angefordert. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht erforderlich.