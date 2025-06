Altbach: Keine Frühbetreuung im nächsten Schuljahr

Vom Schuljahr 2025/2026 an muss die Gemeinde Altbach ihre Ganztagsbetreuung an der Grundschule anpassen. Dafür gibt es mehrere Gründe.











An der Grundschule Altbach wird es vom nächsten Schuljahr an keine Frühbetreuung der Kinder mehr geben. Das Angebot der Ganztagesbetreuung muss aus Sicht der Verwaltung angepasst werden, weil es in der jetzigen Form nicht mehr leistbar ist. Einem entsprechenden Vorschlag hat der Gemeinderat jüngst zugestimmt.

Mehrere Gründe sind dafür ausschlaggebend, dass es vom Schuljahr 2025/2026 an keine Frühbetreuung in der Zeit von 7 Uhr bis 7.45 Uhr mehr geben wird. Einer davon heißt Personalmangel. Denn nachdem eine Kollegin gekündigt hat, wäre ab September für diesen Zeitraum nur noch eine feste Mitarbeiterin verfügbar gewesen, was schon aus gesetzlichen Gründen zu wenig ist.

Immer weniger Anmeldungen

Ein weiterer Grund ist, dass die Frühbetreuung immer weniger genutzt wird. Bei den Anmeldezahlen hat das Rathaus in den vergangenen Jahren einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Derzeit liegen für die Frühbetreuung, bei 255 Schülerinnen und Schülern, gerade mal 14 Anmeldungen vor.

Von diesen 14 Kindern, auch das hat das Rathaus recherchiert, kommen zudem viele unregelmäßig oder gar nicht in die Frühbetreuung, sodass diese oft mit nur einem halben Dutzend Jungs und Mädchen durchgeführt werden muss. Trotz dieser geringen Zahl ist der Aufsichtspflicht wegen – und weil um diese Zeit in der Schule noch kein anderer Betrieb stattfindet – aber eine personelle Doppelbesetzung nötig.

Aus Sicht von Verwaltung und Gemeinderat ist diese Einschränkung für die betroffenen Eltern, auch wenn es im Einzelfall anders aussehen mag, damit insgesamt als eher gering anzusehen, zumal sich an der Mittags- und Nachmittagsbetreuung nichts ändern wird.