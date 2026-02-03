Altbach im Kreis Esslingen: „Kostendisziplin wird der Maßstab meines Handelns sein“
1
Bürgermeister Sebastian Flörchinger Foto: bra

Kurz nach seinem Amtsantritt schwört Altbachs neuer Bürgermeister Sebastian Flörchinger den Gemeinderat auf finanziell schwierige Zeiten ein.

Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen. In diesem Jahr rechnet die Gemeinde Altbach mit einem Fehlbetrag von 4,7 Millionen Euro. Und der Blick auf die kommenden Jahre gibt zumindest momentan keinen Anlass zur Hoffnung, dass sich die Situation bald wieder ändern könnte. „Es braucht Mut zur Priorisierung“, sagte Altbachs Bürgermeister Sebastian Flörchinger deshalb während der Einbringung des Haushalts am vergangenen Dienstagabend.

