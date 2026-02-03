Altbach im Kreis Esslingen: Fast 8 Millionen für ein Kinderhaus, das niemand braucht?

Fast 8 Millionen für ein Kinderhaus, das niemand braucht?

1 Das Kinderhaus Mosaik soll nach den Sommerferien eröffnet werden. Foto: bra

In Altbach (Kreis Esslingen) gibt es noch offene Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen – und gleichzeitig ein millionenschwerer Neubau. War die Investition wirklich nötig?











Stolze 7,7 Millionen Euro steckt die Gemeinde in ihr neues Kinderhaus „Mosaik“. Für den 6400-Einwohner-Ort ist das ein finanzieller Kraftakt. Dafür erhält sie ein neues Gebäude, in welchem Raum für zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen mit insgesamt rund 70 Kindern sein wird. Im September soll der Betrieb losgehen. Angesichts der nun präsentierten Zahlen stand während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates jedoch die Frage im Raum, ob der Neubau eines großen Kinderhauses für mehrere Millionen Euro tatsächlich so dringend notwendig war.