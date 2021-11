1 Die „Steinwüste“ im Kreisel wird noch überwuchert, weil die „Salatblätter“ wachsen. Foto: /Philipp Braitinger

Ideenwettbewerb, Auswahlverfahren, Gesprächsrunden: Zwei Jahre lang wurde in Altbach rotiert, um die Gestaltung des einzigen Kreisels im Ort voranzubringen. Ganz offensichtlich war alles vergeblich, auch weil, wie sich erst jetzt gezeigt hat, mit der falschen Stelle geredet wurde.















Altbach - Zieht man den Verlauf anderer Sitzungen zum Vergleich heran, dann sind im Altbacher Gemeinderat am vergangenen Dienstagabend so richtig die Fetzen geflogen. Es wurde zwar nicht besonders laut diskutiert, dafür aber mit Formulierungen und Begrifflichkeiten, die von den ansonsten eher besonnen agierenden Kommunalpolitikern üblicherweise nicht zu hören sind: „Schlampig“, „unakzeptabel“, katastrophal“, „ehrenkäsig“, „trauriges Kapitel“, und „völlig für die Katz“ sind nur einige wenige Beispiele dafür. Es ging im Tagesordnungspunkt 8 – mal wieder – um den Kreisverkehr nicht weit vor dem Ende der Ortsdurchfahrt in Richtung Plochingen, den einzigen im Übrigen, den die Gemeinde hat.