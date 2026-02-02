Altbach: Ehrennadel des Landes für den TVA-Vorsitzenden Eckhard Barth

1 Michael Euchenhofer hält die Laudatio für Eckhard Barth (rechts, mit seiner Frau Andrea). Foto: privat

Eckhard Barth, der langjährige Vorsitzende des TV Altbach, ist „aufgrund seiner Verdienste für die Allgemeinheit“ mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Micheal Euchenhofer, der zweite stellvertretende Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende der CDU im Altbacher Gemeinderat, nahm die Verleihung im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor.

In seiner Laudatio würdigte Euchenhofer die Leistungen von Barth und blickte auf dessen Wirken beim TVA zurück. Eine kurze Episode als Handball-Jugendtrainer Anfang der 1980er-Jahre sei der Auftakt zu seiner langjährigen, ehrenamtlichen Mitarbeit im TVA gewesen, führte Euchenhofer aus.

Seit 17 Jahren erster Vorsitzender des TVA

2003 wurde Barth dann zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtvereins gewählt, 2009 folgte die Wahl zum ersten Vorsitzenden. Ein Amt das der Geehrte bis heute ausübt. Bei der Koordination der Vorstandsarbeit, der Abstimmung zwischen den verschiedensten Charakteren im Verein und deren Zusammenführen kam und komme sein ausgleichendes Wesen zum Tragen, ebenso in der „Vereinsaußenpolitik“, also in der Kooperation mit der Gemeinde und den anderen Altbacher Vereinen, etwa auch beim Dorffest, erklärte der Laudator.

Neben der – unter anderem rechtlichen – Vertretung und Repräsentation des Vereins nach außen bis hin zur regelmäßigen Wahrnehmung der Beteiligungen in den Sportfachverbänden habe Barth sich immer besonders um die Bereiche gekümmert, in denen der Mensch unmittelbar im Mittelpunkt steht: Nämlich wenn es um Ehrungen, Trauerfälle oder etwa auch um die Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr sowie überhaupt um die Zusammenarbeit der Beschäftigten des Vereins untereinander geht.

Tradition und Moderne immer wieder aufs Neue verbinden

„Die spannende Frage, wie man Tradition und Moderne immer wieder neu miteinander verbinden kann, beschäftigt ihn immer wieder aufs Neue“, betonte Euchenhofer. Daran, dass der Turnverein eine attraktive Gemeinschaft mit einem gewachsenen Zusammengehörigkeitsgefühl bleibe und nicht zu einer bloßen Servicestelle werde, habe Barth – in verschiedenen personellen Konstellationen – gearbeitet.

Hohe Vereins- und Verbandsehrungen sind ihm dafür bereits zuteilgeworden. Jetzt folgte die Verleihung der Ehrennadel durch das Land.