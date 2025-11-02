Altbach/Deizisau: Entwässerungsleitungen auf der Brücke werden erneuert

1 An der Brücke zwischen Altbach und Deizisau wird gebaut. Halbseitige Sperrungen gibt es aber nur nachts. Foto: dpa

An diesem Montag, 3. November, beginnen die Arbeiten zur Erneuerung der Entwässerungsleitungen an der Brücke der Landesstraße 1204 zwischen Altbach und Deizisau. Die Arbeiten sollen bis Ende November abgeschlossen sein und sichern, dem Stuttgarter Regierungspräsidium (RP) zufolge, den langfristigen Erhalt der wichtigen Verkehrsverbindung.

Die Brücke aus dem Jahr 1963 verbindet die Gemeinden Altbach und Deizisau. Sie führt über das Industriegebiet in Altbach, in ihrer Verlängerung aber auch sowohl über den Neckar und die B 10 als auch über die Bahngleise. Bei der letzten Brückenprüfung Mitte dieses Jahres wurden gerissene Entwässerungsleitungen im Brückenhohlkasten festgestellt. Um das Eindringen von salzhaltigem Wasser in das Bauwerk zu verhindern, müssen diese Leitungen noch vor dem Beginn des Winters erneuert werden.

Überwiegend wird vom Parkplatz unter der Brücke aus gearbeitet

Im Rahmen der Maßnahme werden die Entwässerungsleitungen vom Parkplatz unter der Brücke aus vollständig erneuert. Nach der Montage der neuen Leitungen müssen laut RP allerdings noch die Verbindungsstöße der Leitungen von oben durch die Brückenabläufe hindurch mittels eines speziellen Verfahrens, dem sogenannten Inliner-Verfahren, abgedichtet werden.

Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, werden diese Arbeiten nachts unter halbseitigen Sperrungen der L 1204 durchgeführt. Das Land investiert mit dieser Maßnahme rund 160 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Das RP bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen während der Bauzeit.