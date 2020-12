1 Um die Beute zu transportieren, müssen die Täter laut Polizei ein großes Fahrzeug benutzt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht auf Mittwoch haben vermutlich mehrere Täter einen Baucontainer in Plochingen (Kreis Esslingen) aufgebrochen und zahlreiche Werkzeuge entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Altbach - In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Baucontainer in der Esslinger Straße in Altbach eingedrungen und haben Werkzeug gestohlen. Die Polizei vermutet, dass bei dem Einbruch mehrere Täter beteiligt gewesen sind.

Nach Polizeiangaben brachen die Unbekannten zwischen 17 Uhr und 7.20 Uhr den Container auf. Sie stahlen zahlreiche Baumaschinen wie Akkuschrauber, Flex, Bohrmaschinen und Teile von Badausstattungen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Diebe müssten für den Transport der Beute ein größeres Fahrzeug verwendet haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153 / 3070 bei der Polizei in Plochingen zu melden.