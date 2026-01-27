„Als wäre man high“: Besonderer Tanztrend kommt nach Esslingen

In Esslingen soll eine neue monatliche Tanzreihe für Abwechslung sorgen. Beim sogenannten „Ecstatic Dance“ gelten besondere Regeln.
Kein Alkohol, keine sonstigen Drogen, keine Gespräche und trotzdem fühle es sich an, „als wäre man high“, erklärt Patrizia Capreoli. Die Esslinger Künstlerin startet in Kürze eine neue Tanzreihe in Esslingen. An jeweils einem Tag im Monat will sie im Menschenraum in der Eugenie-von-Soden-Straße 16A „Ecstatic Dance“ anbieten.
Aus Hawaii kommend hat sich das Tanzkonzept weltweit ausgebreitet und ist mittlerweile in vielen Großstädten zu finden – unter anderem auch in Stuttgart-Botnang. „Ecstatic Dance darf man sich nicht wie einen Club-Besuch vorstellen. Da ist mehr Tiefe“, sagt Capreoli. „Es kann auch mal so emotional werden, dass sich Blockaden lösen und jemand beginnt zu weinen.“
Bei den Veranstaltungen gibt es in der Regel eine kurze Einführung, um sich körperlich wie mental auf das Folgende vorzubereiten. Und dann? Dann wird getanzt. „Die Musik wird sehr stark, man kommt in Ekstase. Das ist ein richtiger Adrenalinkick“, erklärt die Esslingerin. Gespielt wird ein Mix aus elektronischen Klängen, gepaart mit Ibiza-Stimmung. Wer sprechen möchte, muss den Raum verlassen. Anschließend beruhige man sich auf meditative Art und Weise wieder.
Was bringt „Ecstatic Dance“?
Mehrere Studien wurden in den vergangenen Jahren zu dem Tanzkonzept veröffentlicht. Forscher in der Fachzeitschrift „Complementary Therapies in Clinical Practice“ schreiben dem „Ecstatic Dance“ positive Auswirkungen auf die Psyche zu. „Uns ist es wichtig, dass die Veranstaltung ein sicherer Wohlfühlort für alle ist“, sagt Capreoli. Mitmachen dürfe entsprechend jedes Geschlecht und jede Altersgruppe. Wie aus diversen Erfahrungsberichten zu entnehmen ist, gibt es allerdings keine Garantie auf das Ekstase-Gefühl.
Das erste Event im Menschenraum, in dem auch andere Veranstaltungen und Kurse angeboten werden, dauert etwa drei Stunden und findet am 15. Februar zwischen 15 und 18 Uhr statt. Weitere Termine sollen am 11. April und am 17. Mai folgen. 20 bis 25 Leute haben laut Capreoli in den Räumlichkeiten Platz. Gratis ist die versprochene spirituelle Erfahrung selbstverständlich nicht: 33 Euro kostet der Eintritt. Mehr Informationen gibt es unter: www.menschenraum.com.