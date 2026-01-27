„Als wäre man high“: Besonderer Tanztrend kommt nach Esslingen

1 Beim Event gibt es Platz für 20 bis 25 Leute. Patrizia Capreoli will Ibiza-Stimmung nach Esslingen bringen. Foto: privat / oh

In Esslingen soll eine neue monatliche Tanzreihe für Abwechslung sorgen. Beim sogenannten „Ecstatic Dance“ gelten besondere Regeln.











Kein Alkohol, keine sonstigen Drogen, keine Gespräche und trotzdem fühle es sich an, „als wäre man high“, erklärt Patrizia Capreoli. Die Esslinger Künstlerin startet in Kürze eine neue Tanzreihe in Esslingen. An jeweils einem Tag im Monat will sie im Menschenraum in der Eugenie-von-Soden-Straße 16A „Ecstatic Dance“ anbieten.

Aus Hawaii kommend hat sich das Tanzkonzept weltweit ausgebreitet und ist mittlerweile in vielen Großstädten zu finden – unter anderem auch in Stuttgart-Botnang. „Ecstatic Dance darf man sich nicht wie einen Club-Besuch vorstellen. Da ist mehr Tiefe“, sagt Capreoli. „Es kann auch mal so emotional werden, dass sich Blockaden lösen und jemand beginnt zu weinen.“