Als Testfahrerin bei Mercedes: „Man muss den Mut haben, an sich selbst zu glauben“

„Man muss den Mut haben, an sich selbst zu glauben“

7 Entspannte Testfahrerin: Katharina Kupferschmid Foto: Chris Rausch/cf

Auf dem Weg zum autonomen Fahren hat Katharina Kupferschmid eine Schlüsselrolle bei Mercedes-Benz. In ihrem Traumjob hatte sie auch schon den Bundeskanzler im Auto.











Die Antwort kommt sofort, mit einem Lächeln und voller Begeisterung. „Es ist die Kombination aus Mensch und Technik, die mich fasziniert.“ Das sagt Katharina Kupferschmid auf die Frage, was an ihrem Beruf das Besondere sei. Sie spricht von einem Traumjob. Die Entwicklungsingenieurin ist unter anderem Testfahrerin bei Mercedes-Benz und dabei für die Erprobung von Assistenzsystemen im Bereich Komfort und Sicherheit zuständig. Dafür braucht es neben großem technischen Verständnis auch ein Gefühl dafür, was die Kunden wünschen.