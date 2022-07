1 Die Schulden der Studentin belaufen sich auf fast 16 000 Euro. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Fast 16 000 Euro soll eine Studentin einer Krankenkasse zahlen, weil sie als Schülerin zu Unrecht familienversichert war. Sie büßt als Kind für das Fehlverhalten der Eltern. Das kommt immer wieder vor. Und doch ist der Fall besonders.















Sie hatte ihren Wocheneinkauf schon in die Tasche gepackt. Doch als Luisa an der Supermarktkasse mit ihrer EC-Karte bezahlen wollte, klappte es nicht. Noch machte sie sich keine Sorgen. Ob sie die Sachen kurz dalassen könne, um Geld bei der Bank zu holen, fragte sie die Verkäuferin. Wenig später war sie zurück: die Tasche holen, nicht die Lebensmittel. „Ich musste alles wieder auspacken und in die Regale räumen.“ Auch der Geldautomat hatte nichts hergegeben. Ihr Konto war gesperrt.