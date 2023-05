1 Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten (Symbolbild). Foto: imago images/snapshot-photography/ T.Seeliger

Ein Unbekannter sagt, er müsse handwerkliche Überprüfungen in einer Stuttgarter Wohnung vornehmen. Die Bewohnerin lässt ihn rein – danach fehlen Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Eine Stuttgarterin ist am Freitagmittag Opfer eines Trickbetrügers geworden. Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte unter dem Vorwand, handwerkliche Überprüfungen vornehmen zu müssen, in die Wohnung der 85-Jährigen in der Straße Grubenäcker in Stuttgart-Bergheim gelangt.

Der Betrüger lenkte die Frau anschließend ab und betrat mehrere Zimmer. Als er die Wohnung kurze Zeit später wieder verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass Schmuck und mehrere Hundert Euro fehlten.

Die Frau beschrieb den mutmaßlichen Dieb so: etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und dunkle, nach hinten gekämmte Haare. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben und zur Tatzeit ein kariertes Hemd und eine dunkle Hose getragen haben.

Zeugen oder weitere Geschädigte sollen sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei melden.