ALS bei Eric Dane: grausam, heimtückisch, tödlich

1 Der US-Schauspieler Eric Dane (hier bei einer Filmpremiere am 18. Juni 2025b in Hollywodd) ist mit nur 53 Jahren an Amyotropher Lateralsklerose gestorben. Foto: Imago/ZUMA Press Wire

Der aus der Serie „Grey’s Anatomy“ bekannte US-Schauspieler Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Dane litt an der unheilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Was ist das für eine Erkrankung?











Unheilbare Nervenkrankheit

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist“, zitierten der Sender CBS und andere US-Medien aus einer Erklärung von Danes Familie. Der Schauspieler hatte im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass bei ihm die unheilbare Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert wurde.

Der in San Francisco geboren Dante hatte 1991 sein TV-Debüt in der Serie „Saved by the Bell“ gegeben. Sein Durchbruch gelang ihm 20“6 mit der Rolle des Chirurgen Dr. Mark Sloan in der erfolgreichen Krankenhausserie „Grey’s Anatomy“, in der er bis 2021 in 139 Episoden zu sehen war. Außerdem spielte er in der Serie „Euphoria“ mit.

Kranke wie der britische Physiker Stephen Hawking, der rund ein halbes Jahrhundert mit der ALS-Diagnose lebte, bevor er im Alter von 76 Jahren starb, sind eine seltene Ausnahme. Die durchschnittliche Lebenszeit sind drei bis fünf Jahre nach Symptombeginn. Es gibt keine gut wirksamen Medikamente, welche die Krankheit aufhalten oder gar heilen könnten.

Schwere Erkrankung des motorischen Nervensystems

Die Amyotrophe Lateralsklerose ist eine heimtückische, sehr schwere Erkrankung des motorischen Nervensystems. Sie ist seit mehr als 100 Jahren bekannt und kommt weltweit vor. Ihre Ursache ist mit Ausnahme der seltenen erblichen Formen bisher unbekannt.

Pro Jahr erkranken etwa ein bis zwei von 100.000 Personen an ALS. Die Krankheit beginnt meistens zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr, nur selten sind jüngere Erwachsene betroffen. Männer erkranken etwas öfter als Frauen. Das Krankheitstempo ist bei den einzelnen Patienten sehr unterschiedlich, die Lebenserwartung ist verkürzt.

Generelle Muskelschwäche

Die ALS betrifft nahezu ausschließlich das motorische Nervensystem. Die Empfindung für Berührung, Schmerz und Temperatur, das Sehen, Hören, Riechen und Schmecken, die Funktionen von Blase und Darm bleiben in den meisten Fällen normal.

Die Erkrankung der motorischen Nervenzellen im Rückenmark und ihren Fortsätzen zur Muskulatur führt zu unwillkürlichen Muskelzuckungen, Muskelschwund und Muskelschwäche an Armen und Beinen sowie in der Atemmuskulatur. Wenn die im Hirnstamm liegenden motorischen Nervenzellen betroffen sind, ist die Sprech-, Kau- und Schluckmuskulatur geschwächt. (mit AFP-Agenturmaterial)