Als die Burg Teck brannte: Wanderungen auf den Spuren des Bauernkrieges im Kreis Esslingen

Kirchheim und Umgebung waren Schauplatz des großen Aufstandes von 1525. Die Ereignisse von damals bringt der Schwäbische Albverein bei drei Touren zu den historischen Orten näher. Was das Datum 3. Mai damit zu tun hat.











Die Stadt Kirchheim erinnert in diesem Jahr in vielfältiger Form an den Bauernkrieg vor 500 Jahren. Der Schwäbische Albverein lädt aus diesem Anlass zu drei geführten Wanderungen auf den Spuren der Aufständischen ein. Und zwar am Samstag, 3. Mai – jenem Datum, an dem die Teck im Jahr 1525 niedergebrannt wurde.

Kirchheim und Umgebung war damals das Zentrum des „württembergischen Bauernhaufens“. Es wird geschätzt, dass sich diesem etwa 5000 Aufständische angeschlossen hatten – die Stadt selbst hatte damals gerade mal um die 2200 Einwohner. Man kann sich den Aufruhr vorstellen, den dieser „Einmarsch“ erzeugte. Das Lager der Bauern war aus Platz- und Sicherheitsgründen auf der Hahnweide. Nur die Hauptleute der Bauern waren in der Stadt untergebracht.

Wanderlust und geschichtliche Fakten vereint

Aus den Ortsgruppen Kirchheim und Owen haben sich interessierte Wanderführer zusammengetan, um an die Ereignisse von damals zu erinnern. Die geschichtlich bedeutsamen Orte haben die Routen der unterschiedlich langen Touren bestimmt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten dabei verschiedene Experten, die ihnen die Geschichte des jeweiligen Ortes und seine Bedeutung für den Bauernkrieg näherbringen werden.

Die Wanderungen wurden nach herausragenden Persönlichkeiten von einst benannt: Hans Wunderer war einer der beiden Bauernhauptleute. Wilhelm Zimmermann, Historiker und Pfarrer in Owen, hat im 19. Jahrhundert die Ereignisse historisch aufgearbeitet und ein Werk geschaffen, das auch heute noch mit Gewinn gelesen werden kann. Barbara Silber aus Dettingen war eine Agitatorin des Bauernhaufens.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich

Alle drei Wanderungen beginnen am Vogthaus in Kirchheim, Widerholtstraße 4. Die lange Wanderung (15 Kilometer und 480 Höhenmeter) startet um 9 Uhr und führt über die Hahnweide nach Dettingen, weiter zur Burg Teck und nach Owen. Die mittlere Tour (zwölf Kilometer und 230 Höhenmeter) beginnt um 9.45 Uhr, es geht über über die Hahnweide nach Dettingen und übers Käppele nach Owen. Die kurze Wanderung (sechs Kilometer und 100 Höhenmeter) geht um 10.30 Uhr los und führt über die Hahnweide nach Dettingen.

Die Teilnahme kostet für SAV-Mitglieder fünf Euro, für Nicht-Vereinsmitglieder zehn Euro. Wegen der begrenzten Personenzahl ist eine Anmeldung zwingend bis zum 29. April erforderlich bei Harald Lübke, per Mai an luebke-kirchheim@web.de.