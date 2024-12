Alpirsbach: Autofahrer rammt Polizist frontal

1 Der Polizist wurde bei dem Vorfall Ende November leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Polizisten wollen in Alpirsbach ein verdächtiges Fahrzeug kontrollieren. Doch der Fahrer fährt los und steuert frontal auf einen Polizisten zu. Die Anklage lautet nun: versuchter Mord.











Link kopiert

Ein junger Autofahrer ist in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) auf einen Polizisten zugefahren und hat diesen so auf die Motorhaube genommen. Die Tat wird als versuchter Mord gewertet, seit Mittwoch sitzt der 18-Jährige deswegen in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Polizist wurde bei dem Vorfall Ende November leicht verletzt.

Zu der Situation war es gekommen, als Beamten das Auto wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und gestohlenen Kennzeichen kontrollieren wollten. Der Fahrer habe erst kurz zurückgesetzt und sei dann auf den 27-jährigen Polizisten zugefahren.

Nachdem der frontal getroffen wurde und auf der Motorhaube gelandet war, konnte er vom Auto abspringen. Der Fahrer flüchtete - im Nachhinein kam heraus, dass er keinen Führerschein besaß und sein Auto auch keine Versicherung hatte.