1 Alpiner geht auch in den Alpen nicht: Das Felsenmeer markiert das Ende des Felssturzes unterhalb des Lenninger Wielandsteins. Foto: oh/Sauer

Der Autor Philipp Sauer hat ein Buch geschrieben für Wanderer im Ländle, die hoch hinaus wollen.

Kreis Esslingen - Auf der Schwäbischen Alb, genauer: im Lenninger Tal, gibt es eine Bergwacht. Wo es eine Bergwacht gibt, gibt es Berge. Wo es Berge gibt, gibt es Bergtouren. Und wo es Bergtouren gibt, gibt es alpines Gelände. Dieser Logik folgend, hat der in Plochingen geborene und in Bad Urach lebende Autor Philipp Sauer 20 alpine Pfade in Baden-Württemberg in Buchform gebracht.