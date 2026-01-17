Alpiner Weltcup: Skifahrerin Weidle-Winkelmann auf Podestkurs in Tarvisio

1 Kira Weidle-Winkelmann zeigte in der Abfahrt von Tarvisio eine starke Vorstellung. Foto: Giovanni Auletta/AP/dpa

Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin steht vor dem Premieren-Sieg.











Tarvisio - Skirennfahrerin Kira Weidle-Winkelmann hat drei Wochen vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele ein weiteres Zeichen gesetzt. Die Starnbergerin lag in der Abfahrt von Tarvisio nach 30 von 50 Starterinnen auf Rang zwei. Es wäre ihr zweiter Podestplatz in dieser Saison. Kurz vor ihrem ersten Weltcup-Sieg steht die Italienerin Nicol Delago, die bei ihrem Heimrennen zu diesem Zeitpunkt führte. Dritte war US-Star Lindsey Vonn.

Auch Weidle-Winkelmanns Teamkollegin Emma Aicher überzeugte und lag auf Rang fünf. Stellenweise erschwerte Nebel die Sicht auf der Piste Di Prampero. Ein Fehler im unteren Streckenabschnitt kostete Weidle-Winkelmann wertvolle Zeit und den möglichen ersten Weltcup-Sieg der Karriere. Im italienischen Cortina d'Ampezzo, wo im Februar die Olympia-Rennen der Frauen ausgetragen werden, holte die 29-Jährige vor fünf Jahren WM-Silber in der Abfahrt.