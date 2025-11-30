Alpiner Weltcup: Ski-Ass Dürr nach famosem Finale Zweite - Shiffrin siegt

2 Lena Dürr fuhr im zweiten Durchgang in Copper Mountain noch auf Rang zwei vor. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa

Lena Dürr zeigt im Slalom von Copper Mountain eine fulminante Aufholjagd und feiert somit eine Premiere. Mikaela Shiffrin setzt den Siegeszug in ihrer Paradedisziplin fort.











Link kopiert

Copper Mountain - Skirennfahrerin Lena Dürr hat sich mit einem famosen Finale zu ihrem ersten Weltcup-Podestplatz in diesem Winter gekämpft. Die 34-Jährige arbeitete sich im Slalom von Copper Mountain noch vom neunten auf den zweiten Platz vor und musste sich nur der amerikanischen Seriensiegerin Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Dritte wurde die ebenfalls formstarke Lara Colturi, die für Albanien startet. Die zur Halbzeit siebtplatzierte Emma Aicher schied im zweiten Lauf aus. Jessica Hilzinger fuhr auf Rang 22.

Für Shiffrin war es bei ihrem Heimspiel im US-Bundesstaat Colorado der dritte Sieg im dritten Slalom der Saison. Wieder mal dominierte sie die Konkurrenz in ihrer Paradedisziplin. Der Vorsprung der fünfmaligen Gesamtweltcupsiegerin auf Dürr betrug 1,57 Sekunden.

Wieder mal emotionale Tage für Shiffrin

Der Slalom der Frauen bildete den Abschluss der vier Weltcup-Tage in Copper Mountain. Bereits der Auftakt mit dem Super-G der Männer am vergangenen Donnerstag war aus Shiffrins Sicht emotional verlaufen, als ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) nach 22-monatiger Verletzungspause sein umjubeltes Comeback gefeiert hatte.