Alpiner Ski-Weltcup: Odermatt vor Sieg im Hundertstel-Krimi von Kitzbühel

1 Der Schweizer Marco Odermatt zeigte wieder mal eine famose Fahrt. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa

Der Schweizer Marco Odermatt steuert auf seinen zweiten Super-G-Sieg im Tiroler Ski-Mekka zu. Ein Teamkollege muss sich hauchdünn geschlagen geben. Für Simon Jocher ist die Fahrt schnell zu Ende.











Kitzbühel - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht beim Super-G in Kitzbühel dicht vor seinem achten Saisonsieg. Der Alpin-Dominator lag beim Auftakt der prestigeträchtigen Hahnenkamm-Rennen nach 30 von 63 Fahrern in Führung. Sein Teamkollege Franjo von Allmen hatte gerade mal drei Hundertstelsekunden Rückstand, Dritter war der Österreicher Stefan Babinsky.

Simon Jocher schied nach einem frühen Fahrfehler aus und verhinderte nur gerade so einen womöglich verhängnisvollen Sturz. Der 29-Jährige ist der einzige deutsche Speedfahrer, der sich für die Olympischen Winterspiele vom 6. bis 22. Februar in Norditalien qualifiziert hat.

Für Odermatt wäre es der zweite Erfolg in Kitzbühel, bereits im Vorjahr hatte er den Super-G gewonnen. Ein Abfahrtssieg im Ski-Mekka von Tirol fehlt dem 28 Jahre alten Allrounder in seiner langen Liste von Erfolgen noch. Das Rennen in der alpinen Königsdisziplin steht am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) an. Nach seinem Auftritt im Super-G dürfte Odermatt dort als Favorit starten.