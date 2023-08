15 Auf dem Pitztaler Gletscher Foto: privat

16 Schülerinnen und Schüler überquerten mit ihren Lehrern im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft an der Mörike-Realschule die Alpen. Am Ende der Reise blicken alle auf ein erfolgreiches und spannendes Erlebnis zurück.















Um kurz vor 6 Uhr aufstehen, um schon bald mit zwei Grödeln an den Füßen durch ein Bergpanorama zu laufen. Umgeben von Schnee den Gipfel erklimmen und dann wieder fast senkrecht den Abstieg wagen. „Die Schneepassagen waren wahnsinnig. Es geht – so habe ich es zumindest empfunden – im 90-Grad-Winkel nach oben, und man schaut nur auf seine Füße, um nicht zu stürzen. Und auf einmal schaut man wieder hoch und merkt, dass es auf der einen Seite nach unten geht und auf der anderen Seite auch, weil man einfach auf der Spitze des Bergs ist“, beschreibt Timo Baier sein Erlebnis auf den Gipfeln der Alpen. Das sei so was, was man nicht aus dem Alltag kenne. „Die Schneemassen sind wahnsinnig, genauso wie die Aussicht und die Macht, die man hat, wenn man dort oben ist und hinunterschaut. Das ist was Abnormales.“