1 In dem Nürtinger Markt sollen rund 6000 Bioprodukte angeboten werden. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Der Bio-Lebensmittel-Anbieter Alnatura eröffnet am 29. September in der Nürtinger Eichendorffstraße einen Supermarkt. Alnatura will in dem Markt 13 Arbeitsplätze schaffen.















Link kopiert

Mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern soll in Nürtingen einer der größten Super Natur Märkte in Baden-Württemberg entstehen, wie Alnatura sein Verkaufskonzept bezeichnet. Die Eröffnung ist für Donnerstag, 29. September, anberaumt. Der neue Lebensmittelladen befindet sich im Edeka-Center an der Eichendorffstraße in Nürtingen, unweit des Standorts der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen im Nürtinger Stadtteil Braike. Alnatura will in dem Markt 13 Arbeitsplätze schaffen.

Neben den Standorten in Esslingen und Filderstadt wird das der dritte Alnaturamarkt im Kreis Esslingen sein, wie eine Alnatura-Sprecherin erklärt. Die Expansionsstrategie des im hessischen Darmstadt ansässigen deutschen Unternehmens sieht auch eine künftige Ansiedlung in Ludwigsburg vor. Der Termin steht noch nicht fest.

Den Ausschlag für Nürtingen habe die hoch attraktive Region gegeben. In Baden-Württemberg betreibt Alnatura nach eigenen Angaben mit 35 Märkten seine meisten Bio-Supermärkte, da im Land besonders viele Menschen mit Interesse an ökologisch erzeugten Lebensmitteln lebten. In dem Nürtinger Markt sollen rund 6000 Bioprodukte angeboten werden. Auch eine Cafébar wird es geben. Regional erzeugte Produkte vom Michaelshof in Leinfelden-Echterdingen, der Bäckerei Scholderbeck aus Kirchheim sowie dem Biohof Seemann aus Eberdingen sollen das Angebot abrunden.