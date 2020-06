Unfall in Oberbayern Auto kollidiert mit Laster – Mutter und drei Jugendliche tot

Mit ihren zwei Töchtern und einer weiteren Jugendlichen an Bord gerät eine Frau in Oberbayern mit ihrem Auto auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Lastwagen. Die Wucht des Aufpralls lässt ihnen keine Chance.