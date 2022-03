1 Stuttgarts Mira Todorova macht beim Sieg in Schwerin in Angriff und Block ein starkes Spiel. Foto: Baumann

Mit einem glatten 3:0-Sieg beim Dauerrivalen SSC Palmberg Schwerin reagieren Stuttgarts Volleyballerinnen auf die erste Niederlage in der Bundesliga.















Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben nach der ersten Saisonniederlage in der Bundesliga am Samstag gegen Potsdam mit einer Machtdemonstration zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Tore Aleksandersen setzte sich beim Dauerrivalen SSC Palmberg Schwerin in knapp eineinhalb Stunden glatt mit 3:0 (25:22, 25:21, 25:17) durch, der dadurch die Hauptrunde auf dem vierten Tabellenplatz beendet. „Die Niederlage hat die Mannschaft wachgerüttelt, jetzt ist sie wieder auf einem guten Weg“, erklärte die Sportliche Leiterin Kim Renkema. Man dürfe das 0:3 gegen Potsdam auch nicht überbewerten. Das Team habe nach zwei Pokalspielen eine Pause gebraucht, man sei ein gewisses Risiko eingegangen.

Hoch konzentrierte Stuttgarterinnen

In Schwerin zeigten sich die MTV-Frauen von Beginn an hoch konzentriert und lagen fast die gesamte Zeit über in Führung. Mit den Aufschlägen wurden die Gastgeberinnen regelmäßig unter Druck gesetzt, den Schwerinerinnen unterliefen in entscheidenden Phasen einige Fehler. Vor allem zwölf Aufschlagfehler brachten einfache MTV-Punkte. Krystal Rivers war mit 14 Zählern Stuttgarts beste Punktesammlerin, ihr folgte Mira Todorova (10), die im Blockspiel bärenstark war. Und als die Gäste zu Beginn des dritten Satzes einmal zurücklagen (3:6), sorgte die eingewechselte Hester Jasper mit fünf schnellen Punkten für die Wende.