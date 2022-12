Stuttgarts Volleyballerinnen wieder in der Erfolgspur

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart besiegen die Ladies in Black aus Aachen mit 3:0: Es war im neunten Bundesligaspiel der achte Sieg.















Die Sechs Tage nach dem fulminanten Sieg in der Champions League gegen Fenerbahce Opet Istanbul setzten sich die Stuttgarter Volleyballerinnen gegen die Ladies in Black Aachen in der Scharrena vor 2001 Zuschauern mit 3:0 (25:22, 25:16, 25:17) durch. Das Team von Trainer Tore Aleksandersen bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter SC Potsdam.

Aachen, mit den drei Ex-Stuttgarterinnen Annie Cesar, Jana-Franziska Poll und Helena Dornheim im Team, war mit der Empfehlung von fünf Siegen aus den vergangenen sechs Partien, darunter einem 3:0 in Dresden, angereist, hatte aber schlichtweg keine Chance. Nicht einmal lagen die Gäste in Führung.

Starker Aufschlag als Basis für den Erfolg

„Wir haben heute sehr konzentriert gespielt. Die starken Aufschläge waren die Grundlage für den soliden Sieg“, meinte Coach Aleksandersen. Für MTV-Kapitänin Maria Segura Palleres war die „minimierte Fehlerquote“ ein wichtiger Faktor.

Lediglich im ersten Satz konnten die Ladies in Black Aachen die Partie einigermaßen offen halten. Im zweiten Durchgang setzte sich Allianz MTV von Mitte des Satzes an ab und ließ die Gäste zum Leidwesen der 15 lautstark trommelnden Aachen-Fans nicht mehr herankommen. Auch der dritte Durchgang war eine klare Angelegenheit: Trainer Aleksandersen konnte allen Akteurinnen Einsatzzeiten geben, ohne dass das Niveau des MTV-Spiels sank.